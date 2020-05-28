Жена Половцева из сериала “Улицы разбитых фонарей” о самоизоляции с мужем: Мы в дурке

28.05.2020, 17:50, Разное

В свое время ради молодой подруги 62-летний актер бросил пить. Как уверяет артистка, ее муж более десяти лет не притрагивается к алкоголю. Однако это не спасает семью от агрессии с его стороны.

Как отметила Муратова, ее супруг остался в период пандемии без работы. Обстоятельство накладывает определенные коррективы на взаимоотношения с домашними. Двое маленьких детей требуют постоянного внимания, и это Александра Половцева раздражает. “У артиста душа поэта, а тут изоляция”, – говорит Эсана.

Несмотря на недопонимания в семье, девушка мечтает еще об одном ребенке. Правда, супруг не поддерживает стремление родить третьего наследника. “Он срывается и кричит на детей, бывает очень агрессивным – просто не слышит себя со стороны”, – жалуется Муратова журналистам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Эсана Муратова (@esanamuratova) 28 Май 2020 в 2:57 PDT

Как отметила девушка, для их дочери отец – это царь и бог. Поэтому девочка часто плачет, если

Александра Половцев вдруг на нее кричит ни за что – пугается.

Также Эсана поделилась, что в материальном плане семье сейчас тоже непросто. Все проекты актера приостановили, и неясно, когда съемки возобновятся. “Очень нужна работа, чтобы Саша мог отвлекаться, заниматься привычными делами и быть добрым милым папой”, – говорит Муратова.

Как шутит девушка, она надеется, что самоизоляция закончится раньше, чем они разведутся. “И дети окажутся в детдоме, а мы – в дурке”, – смеется Эсана.