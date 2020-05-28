Когда разведутся Муцениеце и Прилучный

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28.05.2020, 17:50, Разное

О намерении развесить Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили общественности в феврале этого года. Казалось, что супруги решили расстаться мирно, но в апреле актриса ошарашила поклонников новостью о насилии со стороны мужа. Супруг якобы поднял на нее руку, чем очень напугал детей.

Агата вместе с наследниками съехала от Павла и теперь готовится к бракоразводному процессу. Недавно актриса сообщила, что с супругом удалось наладить диалог. “Все потихонечку идет тип-топ”, – сказала она. Документы уже направлены в суд.

Первое заседание состоится 1 июня. Последняя беседа по заявлению о расторжении брака назначена на 15-ое число.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Янв 2019 в 8:05 PST

Напомним, недавно Агата Муцениеце попала в неприятную ситуацию. Актрису задержали полицейские. Дело в том, что супруга Прилучного стала одним из протестующих жителей, которые возмутились вырубкой деревьев. Рядом с домом, где живет Агата, началось строительство некого объекта. Удалось ли девушке избежать наказания, писали ранее Дни.ру.



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