Эксперт: Страны ОДКБ должны убрать американские биолаборатории со своей территории
28.05.2020, 17:48, Новости дня
Скорее всего, США не позволят Грузии пустить наших инспекторов в центр Лугара. Шансов на то, что запрошенный нашим МИДом визит в лабораторию состоится, не очень много. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД бывший эксперт ООН, химик Игорь Никулин, комментируя заявление Тбилиси о готовности принять россиян в исследовательском центре Лугара.
«Если инспекция в лабораторию Лугара по каким-либо причинам не состоится, а на это шансов немного с учетом геополитической ситуации, надо будет объявлять во всеуслышание об угрозе для национальной безопасности России», – сказал бывший советник генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.
США потратили на этот объект свыше 150 млн долларов из бюджета структурного подразделения Пентагона – Агентства по сокращению угроз (DTRA), напомнил собеседник. «Поэтому говорить о том, что там ведутся какие-то мирные исследования, не приходится. Пентагон не тратит деньги на гуманитарные исследования. А если бы потратил, у него возникли бы большие проблемы в комитете Сената США, отвечающем за вооружения», –отметил Никулин.
«Россия вообще должна требовать регулярных инспекций нашими специалистами всех биолабораторий США, расположенных у наших границ. Не только в Грузии. Мы должны интересоваться этим ради собственной безопасности. Кроме того, надо потребовать и от стран-членов ОДКБ убрать аналогичные опасные объекты со своей территории. Надо поставить такое требование одним из ключевых условий сотрудничества», – акцентировал Никулин.
Как известно, американцы создали 400 военных биологических лабораторий в 25 странах мира, включая бывшие союзные республики – Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Молдавию, Узбекистан и Украину.
«Лаборатория имени Лугара – это целый завод по изучению насекомых-переносчиков различных патогенов. Я считаю, что США пытаются обойти Конвенцию ООН о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и проводят в Грузии эксперименты над местным генотипом людей, животных и растений. С этим уже столкнулись местные жители и прилегающие районы России», – поделился эксперт.
В Краснодарском крае и в Абхазии уже были зафиксированы комары-переносчики вируса Зика. Это насекомые из Южной Америки и сами они прилететь через океан никак не могли, подчеркнул Никулин.
Накануне руководитель грузинского Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил о готовности лаборатории Лугара принять российских специалистов. В российском МИДе приветствовали решение грузинской стороны, подчеркнув, что визит должен осуществляться «в двустороннем формате» без представителей других стран. Исключение Москва готова сделать для аккредитованных при Центре имени Лугара сотрудников Пентагона.
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