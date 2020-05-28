 

В бундестаге призвали обсудить с Россией итоги расследования хакерской атаки

28.05.2020, 17:48, Новости дня

Итоги расследования хакерской атаки на бундестаг ФРГ, которая была совершена в 2015 году, необходимо обсудить с Россией, сообщила вице-президент бундестага Германии Петра Пау (партия Левые).

«Генпрокурор объяснил нам в бундестаге несколько недель назад, что выдан международный ордер на арест одного человека, который является сотрудником спецслужб РФ, что это результат расследования. Я не хочу и не могу это оценивать. Это должно быть обсуждено на межгосударственного уровне друг с другом, также в случае необходимости уголовного преследования», – передает ее слова РИА «Новости».

Пау отметила, что не только депутаты парламента ФРГ, но и остальные люди ежедневно «подвергаются угрозам в виртуальном мире», поэтому нужно защищать себя «как можно лучше».

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг.

В начале мая Spiegel написал о якобы «российской» хакерской атаке, в результате которой в 2015 году была скопирована переписка Меркель. Также в СМИ утверждалось, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по делу о кибератаке. Его также разыскивает ФБР США. Вашингтон считает его сотрудником ГРУ.

Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как никаких доказательств представлено не было. Официальные лица ФРГ также признавали отсутствие доказательств.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Германия раскручивает скандалы вокруг «русских ботов».



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