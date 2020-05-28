 

Стали известны результаты исследований о связи антител с тяжестью течения COVID-19

28.05.2020, 17:48, Новости дня

Российские ученые пока не обнаружили связь между наличием антител и тяжестью течения коронавируса, сообщил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

«Мы попытались проводить анализы, о которых на сегодняшний день много говорят, насколько коррелируют антитела с тяжестью пациента на различных стадиях заболевания. На сегодняшний день этот вопрос крайне сложен, еще нет окончательных выводов», – передает ТАСС слова Ишмухаметова.

Уточняется, что коллектив научного центра работает над созданием цельновирионной инактивированной вакцины против коронавируса. Исследователи планируют начать доклинические испытания препарата в сентябре.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что некоторые люди по ряду биологических и физиологических причин невосприимчивы к коронавирусу. Так, иммунитет к вирусам у них основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / “Кого надо, буду бить дубинками”

08.04 / Возле Рязани загорелся поезд, пять человек эвакуированы

27.05 / Кремль не исключил, что день проведения парада Победы будет выходным

30.03 / Боевики 13 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил

13.05 / Правительство внесло в Думу законопроект о расширении прав полицейских

13.05 / Командующий Нацгвардией Балан вылечился от COVID-19 и уже вышел на работу

22.05 / “Погода 24”: арктический холод терзает Европейскую Россию

14.05 / Формула-1: Феттель может стать призовым пилотом McLaren

16.05 / Финский журналист: Путин сам трясется за свою жизнь и здоровье, а его окружение не хочет потерять работу

18.05 / За сутки коронавирус выявили еще у 81 украинского медика, общее количество инфицированных медработников увеличилось до 3650

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска