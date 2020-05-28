Стали известны результаты исследований о связи антител с тяжестью течения COVID-19

28.05.2020, 17:48, Новости дня

Российские ученые пока не обнаружили связь между наличием антител и тяжестью течения коронавируса, сообщил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

«Мы попытались проводить анализы, о которых на сегодняшний день много говорят, насколько коррелируют антитела с тяжестью пациента на различных стадиях заболевания. На сегодняшний день этот вопрос крайне сложен, еще нет окончательных выводов», – передает ТАСС слова Ишмухаметова.

Уточняется, что коллектив научного центра работает над созданием цельновирионной инактивированной вакцины против коронавируса. Исследователи планируют начать доклинические испытания препарата в сентябре.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что некоторые люди по ряду биологических и физиологических причин невосприимчивы к коронавирусу. Так, иммунитет к вирусам у них основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела.