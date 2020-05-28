Россия требует допуска в грузинский Центр Лугара

28.05.2020, 17:45, Новости дня

Грузия готова обеспечить визит российских экспертов в Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, однако это должно произойти в рамках механизмов Конвенции ООН о запрещении разработки биологического оружия (КБТО).)

«Возможность односторонних визитов мы не рассматриваем», – заявил 28 мая представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

В свою очередь глава грузинского МИДа Давид Залкалиани отметил в своём комментарии, что Тбилиси готов в очередной раз принять международных экспертов, включая российских специалистов, для мониторинга деятельности Центра Лугара.

«Что касается визита в одностороннем формате, он не может состояться, так как такой обязанности у нас нет», – заявил министр иностранных дел Грузии.

Напомним, в течение последних лет российские официальные структуры, включая МИД и минобороны, периодически делают заявления о том, что Соединенные Штаты якобы разрабатывают в Лаборатории Лугара химическое и биологическое оружие, а также проводят эксперименты над людьми. США и Грузия неоднократно опровергали данные обвинения, называя их «продуктом изобретательной и ложной дезинформационной кампании России против Запада».

Требования Москвы

За последние несколько дней российский МИД сделал два заявления в связи с деятельностью грузинского Центра общественного здравоохранения. Примечательно, что предыдущие обвинения со стороны РФ были высказаны 17 апреля официальным представителем российского МИДа Марией Захаровой. Она тогда заявила, что в лаборатории «ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях», и что Россия не может игнорировать подобную деятельность вблизи своих границ.

Когда в ответ на российские обвинения грузинский МИД предложил россиянам посетить лабораторию Лугара и убедиться в том, что её деятельность не имеет ничего общего с той «дезинформацией», которую распространяют госведомства РФ, Москва потребовала допустить российских специалистов во все лабораторные помещения в Центр Лугара и предоставить всю документацию Центра, причем без участия представителей других стран, а также международных и региональных организаций.

«Это позволит сосредоточиться на спокойном экспертном анализе ситуации», – заявили 26 мая в МИДе РФ.

Одновременно внешнеполитическое ведомство России ставит под сомнение выводы доклада международных специалистов, посетивших Центр Лугара в ноябре 2018 года, так как, якобы, «это мероприятие явно направлено на введение в заблуждение международного сообщества относительно подлинного статуса данного объекта».

Примечательно, что несмотря на приглашение, российские специалисты не присоединились в 2018 году к группе прибывших для мониторинга международных специалистов. МИД РФ тогда заявил, что российская сторона не будет принимать участие в таком, как выразились российские дипломаты, «пропагандистском фарсе».

Заявление Посольства США

Российскому МИДу ответили не только в МИДе Грузии, но и в Посольстве США в Тбилиси. В заявлении говорится о неприемлемости воздвижения Россией незаконных оградительных сооружений в зоне оккупации, а также кампании дезинформации против Центра Лугара.

«В течение последних двух недель управляемые Россией силы незаконно возвели ограждения и активизировали процесс незаконной бордеризации вблизи 12 грузинских сел. Не менее тревожной является продолжающаяся со стороны России кампания дезинформации, в том числе распространение лживых измышлений о Центре Лугара, который сыграл жизненно важную роль в борьбе Грузии с коронавирусом», – заявили в Посольстве США подчеркнув, что «США не ослабят своей решительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии».

Оценки в Тбилиси

Новую волну обвинений в отношение Центра Лугара грузинские политики объясняют ухудшением эпидемиологической ситуацией в России.

«Так как внутри страны они уже не контролируют распространение вируса, они хотят взвалить на кого-то вину и перенести внимание своих граждан. Конечно, американская лаборатория во враждебной Грузии является козлом отпущения в данном случае», – считают в оппозиционной «Европейской Грузии».

В правящей «Грузинской мечте» полагают, что участившиеся выпады РФ в адрес грузинского Центра общественного здравоохранения являются реакцией России на успех Грузии в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Успех Грузии является дополнительно провоцирующим фактором… Если бы у нас не было Центра Лугара, мы не смогли бы достичь таких успехов в борьбе против COVID-19», – заявила 28 мая в своём комментарии министр инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Примечательно, что все тесты грузинских граждан на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проводятся в Исследовательском центре имени Ричарда Лугара. С мая 2013 года эта лаборатория, в которую Соединенные Штаты инвестировали около 350 млн долларов, перестала быть самостоятельным органом и перешла под контроль Министерства здравоохранения Грузии. В центре ведутся исследования различных вирусных и опасных инфекций, гриппа, бактериальных инфекций, а также расшифровки генома.

Статистика

По состоянию на 28 мая на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 738 человек, при этом активных случаев –153, из них уже выздоровели – 573, а 12 умерли.

При этом в Цхинвальском регионе, cсогласно де факто властям, в настоящее время выявлено 37 случаев заражения COVID-19, из них 22 пациента выздоровели. Одновременно в сепаратистской Абхазии, согласно официальным данным, COVID-19 подтвердился у 28 лиц. Из них 15 вылечились, одна пациентка умерла.