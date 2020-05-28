Moderna договорилась об увеличении поставок липидов для вакцины от COVID-19

28.05.2020, 17:45, Новости дня

Американская биотехнологическая компания Moderna в четверг заключила контракт со швейцарской фирмой CordenPharma на поставку увеличенного объема липидов, которые используются при производстве экспериментальной вакцины от COVID-19, в стремлении нарастить мощности для производства достаточного количества доз, чтобы удовлетворить ожидаемый мировой спрос.

На данный момент ни вакцины, ни лекарства от COVID-19 не существует, и эксперты полагают, что до появления безопасной и эффективной вакцины пройдет от года до полутора лет с момента начала разработки.

Мировые лидеры считают, что вакцина – единственный реальный способ перезапустить экономику после месяцев простоя из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса. Однако есть опасения, что ряд стран, в том числе и США, могут попытаться накопить запасы вакцины, поскольку на начальном этапе производства удовлетворить спрос по всему миру вряд ли удастся.

В Moderna на прошлой неделе заявили, что ее потенциальная вакцина – первая, которую начали испытывать в США, – выработала защитные антитела у небольшой группы здоровых добровольцев, что дает надежду на ее эффективность.

«Этот контракт позволит увеличить объемы поставок липидов, используемых для производства наших продуктов с мРНК», – рассказал директор Moderna по техническим операциям и контролю качества Хуан Андрес.

Если вакцина окажется успешной, Moderna планирует поставлять миллионы доз в месяц в 2020 году и десятки миллионов в 2021 году.

Компания подписала 10-летний контракт со швейцарским производителем Lonza, чтобы ускорить процесс производства вакцины и выйти на миллиард доз в год.

Акции Moderna в преддверии начала торгов в четверг выросли на 2 процента.