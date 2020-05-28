В Узбекистане чиновника оштрафовали на $2,2 тысячи: он отправил учителей на прополку полей

28.05.2020, 17:44, Новости дня

Замглавы Букинского района Ташкентской области Анвара Хонтураева оштрафовали на 22,3 миллиона сомов ($2,2 тысячи долларов) за дискриминацию и принуждение учителей к общественным работам, сообщает Министерство образования Узбекистана.

Чиновник в конце апреля встречался с директорами школ и активистами и поручил им провести работу по благоустройству территории, а после этого в начале мая заставил учителей выйти на прополку полей. Также Хонтураев раскритиковал работу директора школы №12 Хакимовой, публично оскорбил и унизил ее, после чего попросил написать объяснительную и заявление об увольнении.

Министерство образования и Государственная инспекция труда провели расследование этих инцидентов. По его итогам Хонтураева признали виновным по статье 51 (административное принуждение к труду) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Штраф в 22,3 миллиона сомов – максимальное наказание по этой статье.

Оскорбления, унижения и рукоприкладство со стороны чиновников в Узбекистане встречаются часто. Некоторых наказывают штрафами, но иногда, очень редко, чиновников все-таки увольняют. Так, в начале 2018 года главу Сайхунабадского района Сырдарьинской области Узбекистана Носиржона Эгамбердиева уволили за избиение и оскорбление директоров школ: те, по мнению чиновника, не обеспечили явку учителей на празднование Дня независимости.

Годом ранее суд оштрафовал главу города Андижана Дильмурода Рахматуллаева на 30 минимальных зарплат (около 650 долларов) за то, что он нецензурно оскорблял директоров лицеев и колледжей города.

Насилию подвергаются не только бюджетники, но и предприниматели. В 2018 году глава Касанского района Кашкадарьинской области Бахтияр Раджабов избил местную предпринимательницу Фазилат Нормурадову, которая обратилась с жалобой к президенту. Женщина утверждала, что вначале чиновник оскорбил ее, а затем душил и пинал ногами. Раджабов обвинения женщины опроверг, а Генпрокуратура заявила о проведении проверки.

В большинстве случаев чиновникам в Узбекистане подобное поведение сходит с рук: пострадавшие боятся идти в суд и требовать наказания.