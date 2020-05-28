 

Forbes впервые с 2016 года опубликовал рейтинг 100 богатейших бизнесменов: Ахметов по-прежнему первый, Порошенко третий

28.05.2020, 17:44, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийForbes Украина впервые с 2016 года опубликовал рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины. Оказалось, что несмотря на четырехлетний перерыв, первое место в списке все равно занимает энергетическо-металлургический магнат Ринат Ахметов, а всего в рейтинге оказались восемь человек с состоянием не меньше $1 млрд.

Состояние Ахметова журнал оценил в $2,8 млрд. “По сравнению с пиковым, 2013-м, годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз”, — отмечает издание. Чистая прибыль его основного актива, “Метинвеста” сократилась в 2019 году в 3,5 раза, до $341 млн, плохо также обстоят дела у энергетического холдинга ДТЭК, который сократил в 2019 году чистую прибыль почти в два раза. Но конкурентов у Ахметова за первое место в рейтинге украинских миллиардеров так и не появилось. 

 

Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы “Интерпайп” Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд. Его основной бизнес впервые за три года также оказался в минусе по ключевым направлениям: выплавка стали в 2019 году упала на 4%, а выпуск труб – на 13%. 

На третьем месте — бывший президент Украины Петр Порошенко с $1,4 млрд. Бывший президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия: в 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, а в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. 

Четвертое место занимают супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов “Эпицентр”: это единственный непродуктовый ретейлер, который работал в Украине во время пандемии. 

Пятое место досталось Геннадию Боголюбову, который сегодня вместо ПриватБанка и горнодобывающей компании Consolidated Minerals сосредоточил интересы в нефтегазовом секторе и в ферросплавных заводах. 

Шестым стал один из крупнейших аграриев Украины Юрий Косюк с состоянием $1,1 млрд.,

Седьмым — бывший владелец банка “Финансы и Кредит” и владелец горнодобывающей компании Ferrexpo Константин Жеваго (также $1,1 млрд).

 

Восьмое место занял совладелец финансово-промышленной группы “Приват” Игорь Коломойский с оценкой состояния в $1 млрд.

У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый — основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг также вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского Влад Яценко ($300 млн, №27). 

Экс-партнер “Газпрома” Дмитрий Фирташ, чье состояние Forbes оценили лишь в $370 млн, оказался на 24-м месте,

Глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом “Хортица” Евгений Черняк занял 30-е место.

 



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