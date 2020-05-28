“Дворец наслаждений” и велопрогулки с гаремом: новые подробности роскошного карантина короля Таиланда

28.05.2020, 17:35, Разное

В конце марта по миру разошлась новость о том, что 67-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, или Рама X, пережидает вспышку коронавируса в Германии. Изначально карантин монарха проходил в его личной немецкой резиденции, но после того как у 119 человек из числа его свиты выявился COVID-19, король был вынужден сменить место пребывания. А свиту – сильно сократить.

В итоге, новым пристанищем тайского короля стал гранд-отель в Баварии. Все номера на имя Его Величества были забронированы с разрешения местного окружного Совета. В Sonnenbichl в Гармиш-Партенкирхене Маха Вачиралонгкорн поселился вместе с 20 наложницами.

Маха Вачиралонгкорн в Таиланде

Как удалось выяснить немецкому изданию Bild, свита короля называет отель “Дворцом наслаждений”. Сам Маха расположился на четвертом этаже гостиницы и занимает его целиком. Все комнаты там украшены драгоценностями и антиквариатом, привезенными из Таиланда.

На днях жители близлежащих к отелю поселений видели короля на велопрогулке. Его сопровождали девушки из гарема. За ними же ехали несколько автобусов Mercedes и лимузин. Видимо, на случай, если королю надоест велосипед.

Журналисты Bild, которые первыми описали эти приключения короля, обратились к баварским властям с вопросом: почему иностранный король продолжает находиться в Германии, несмотря на локдаун, и к тому же не соблюдает предписания властей по мерам предупреждения распространения коронавируса. Запрос остался без ответа.

Маха Вачиралонгкорн с супругой Сутхидой Тиджай