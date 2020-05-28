Звезда сериала “Милые обманщицы” Саша Питерс впервые станет матерью

28.05.2020, 17:35, Разное

Несколько часов назад Саша Питерс, сыгравшая в сериале “Милые обманщицы” девушку Элисон (с ее загадочного исчезновения и начинается главная интрига проекта), поделилась радостными новостями в своем Instagram: она и ее муж Хадсон Шиффер вскоре станут родителями. Для обоих этот ребенок будет первым.

Мы так рады наконец-то поделиться с вами радостными новостями. В октябре мы ожидаем появления нового маленького человека. Сегодня – вторая годовщина нашей свадьбы, и нет дня лучше, чтобы рассказать об этом. Материнство – моя новая любимая роль, это официально,

– написала актриса и выложила снимок, демонстрирующий ее положение.

Саша Питерс и Хадсон Шиффер

Хадсон, спасибо тебе за то, что ты подарил мне эту роль, и за то, что всегда был моей надежной опорой. Ты открыл во мне настоящую авантюристку, и рядом с тобой я становлюсь настоящей. Я люблю тебя всего без остатка и буду продолжать любить, и когда мы откроем для себя эту новую главу в жизни. Счастливой годовщины, малыш!

Хадсон, в свою очередь, также выложил в своем блоге еще один снимок с супругой и написал:

Горячая Мама Саша. Счастливой годовщины! Я не устаю радоваться. Ты привносишь в мою жизнь столько радости. Не терпится увидеть тебя с нашим ребенком. Люблю тебя все больше и больше каждый день.

Саша Питерс Саша Питерс и Хадсон Шиффер

Пол будущего ребенка пара пока решила своим подписчикам не раскрывать. Саша и Хадсон поженились два года назад, а до этого они встречались на протяжении шести лет.

Он невероятный. Я знаю его так давно и так хорошо. Это потрясающая возможность – иметь рядом человека, который поддержит тебя во всем, что бы ни случилось,

– как-то рассказала Саша о своем бойфренде в интервью.

Саша Питерс и Хадсон Шиффер Свадьба Саши и Хадсона

Питерс – не первая актриса из популярного проекта “Милые обманщицы”, которая стала матерью. В октябре 2019 года первенца родила ее коллега, 32-летняя Шей Митчелл, а ранее, в октябре 2018 года, матерью стала и исполнительница роли Спенсер, актриса Тройэн Беллисарио: она и ее супруг, звезда сериала “Форс-мажоры” и “экранный муж Меган Маркл” Патрик Адамс поделились радостной новостью в своих Instagram. Менее постоянной сейчас выглядит личная жизнь еще двух актрис из сериала – Люси Хейл и Эшли Бенсон. И если романы первой не особенно интересуют общественность, то расставание Бенсон с ее девушкой, моделью Карой Делевинь, и последующее появление на публике с рэпером G-Eazy привлекают внимание западных СМИ.