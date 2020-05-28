Еще один нардеп от “Слуги народа” заболел коронавирусом – нардеп

28.05.2020, 17:30, Новости дня

Народный депутат от партии “Слуга народа” Валерий Божик заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 28 мая сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram.

“COVID-19 заболел еще один нардеп – Валерий Божик (Слуга Народу)”, – сообщил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию обнаружили у семи народных депутатов: членов “Слуги народа” Владимира Ватраса, Руслана Горбенко, Юрия Аристова внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы “Довіра” Сергея Шахова, нардепа из фракции “Батьківщина” Олега Мейдыча.

30 апреля спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что коронавирусом могли заразиться от 10 до 15 его коллег.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.