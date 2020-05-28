Расписание прогулок для москвичей опубликуют в виде интерактивной карты

28.05.2020, 17:30, Новости дня

Распорядок прогулок москвичей по времени и дням недели будет опубликован 29 мая на портале мэра и правительства Москвы и представлен в виде интерактивной карты, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«На портале мэра и правительства Москвы mos.ru 29 мая будет размещено расписание прогулок для жителей столицы в виде интерактивной карты. Москвич сможет ввести в специальное поле адрес своего дома и увидеть, к какой из шести групп этот дом отнесен. Группы обозначаются цветом и номером. При наведении курсора на дом на интерактивной карте появляется информация о датах и днях недели для прогулок жителей этого дома, а также напоминание о времени прогулок – с 09.00 до 21.00», – сообщил источник ТАСС.

Также уточняется, что на интерактивной карте отмечены места, которые остаются закрытыми для прогулок граждан.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин предложил открыть всю непродовольственную торговлю, а также разрешить москвичам прогулки по графику. Позднее он подписал указ, по которому необходимо заказывать цифровой пропуск в случае поездки в парк или сквер.

Напомним, Москва вступила во второй этап смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня. Однако открывать в столице театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы пока рано.