В Москве срок выявления причины смерти пациентов с коронавирусом сократили втрое

28.05.2020, 17:30, Новости дня

Специалисты патологоанатомических отделений в Москве выработали систему, благодаря которой можно диагностировать и уточнять причину смерти пациентов с коронавирусом или подозрением на него за две недели вместо нормы в 45 дней, сообщил главный внештатный патологоанатом Олег Зайратьянц.

«Например, уже после самых первых вскрытий и результатов, которые получила патологоанатомическая служба Москвы, мы научились диагностировать и уточнять особенности причин смерти в течение двух недель, в то время как нормативные сроки уточнения в нашей стране составляют до 45 дней. Такие особенности уже первых вскрытий стали ясны – тяжело поражается сосудистая система, возникают тромбозы, тромбоэмболии, острая почечная недостаточность, поражаются тяжело и необратимо многие органы», – передает ТАСС слова Зайратьянц.

Он также отметил уникальность опыта Москвы, где после коронавируса или подозрений на него вскрытию подвергались 100% умерших, что позволило накопить морфологический материал и выявить те особенности заболевания, которые нужны клиницистам и необходимы для создания подходов к классификации этого вируса.

Уточняется, что морфологические исследования проводились на самом современном уровне, что помогло представить новые подходы к классификации и пониманию COVID-19.

«Основанная на большом количестве патологоанатомических вскрытий, в Москве была отработана уникальная методика классификаций коронавирусной инфекции. В частности, на основании клинико-морфологических сопоставлений были выделены причины смерти, связанные непосредственно с инфекцией, и причины смерти, которые связаны с другими заболеваниями, но катализатором обострения тяжелых смертельных болезней явился COVID-19», – отметил Зайратьянц.

Ранее международная группа исследователей изучила образцы тканей легких, полученных во время вскрытия от семи пациентов и выявила особенность коронавируса, которая может объяснить большинство летальных исходов.