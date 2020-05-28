 

Собянин предложил регионам подумать над расширением списка причин смерти от COVID

28.05.2020, 17:30, Новости дня

Методика подсчета смертности от коронавируса в Москве не только соответствует рекомендациям ВОЗ, но даже более жесткая, так как учитывает еще ряд причин летального исхода у заболевших коронавирусом, сообщил столичный мэр Сергей Собянин, предложив регионам также расширить критерии.

«Они (правила) не только соответствуют (рекомендациям ВОЗ), они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID. И мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать, чтобы расширить этот список, не ограничиваться только COVID как основной причиной», – передает слова Собянина РИА «Новости».

Мэр добавил, что эта позиция по методикам Минздрава уже четко обозначена.

«Поэтому мы не только соответствуем, но и делаем шаг вперед», – отметил он.

Собянин подчеркнул, что летальность от коронавируса в Москве все равно меньше, чем в других странах и городах.

Ранее сообщалось, что в статистике за апрель число умерших из-за коронавируса в Москве может быть скорректировано по новой методике с 639 до 1561.



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