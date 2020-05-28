 

США пригрозили введением очередных санкций в отношении «Северного потока — 2»

28.05.2020, 17:30, Разное

Соединенные Штаты Америки угрожают новыми антироссийскими санкциями относительно строительства газопровода «Северный поток — 2». Сооружение по транспортировке газа из РФ в Федеративную Республику Германия по дну Балтийского моря почти завершено.
Из-за американских ограничений реализация проекта приостановлена в прошлом году, но в мае стало известно, что Российская Федерация намерена завершить строительство, не прибегая к помощи подрядчиков из-за рубежа. В достройке будет использовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», покинувшее недавно немецкий порт Мукран. Из-за этого власти США пригрозили введением очередных санкций проекту «Газпрома» и европейских энергетических компаний. Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл рассказал о возможной «стремительной реализации» штрафных мер, передает сайт politexpert.net.



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