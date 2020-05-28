 

США пригрозили введением очередных санкций в отношении «Северного потока — 2»

28.05.2020, 17:30, Разное

Соединенные Штаты Америки угрожают новыми антироссийскими санкциями относительно строительства газопровода «Северный поток — 2». Сооружение по транспортировке газа из РФ в Федеративную Республику Германия по дну Балтийского моря почти завершено.
Из-за американских ограничений реализация проекта приостановлена в прошлом году, но в мае стало известно, что Российская Федерация намерена завершить строительство, не прибегая к помощи подрядчиков из-за рубежа. В достройке будет использовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», покинувшее недавно немецкий порт Мукран. Из-за этого власти США пригрозили введением очередных санкций проекту «Газпрома» и европейских энергетических компаний. Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл рассказал о возможной «стремительной реализации» штрафных мер, передает сайт politexpert.net.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Эксперты назвали самые полезные для похудения овощи с высоким содержанием белка

08.04 / Хайрам Осмонд запустил созданный на «удалёнке» мультсериал о снеговике Олафе из «Холодного сердца»

26.04 / Вирусолог рассказал о продолжительности коронавируса у бессимптомных больных

11.04 / Мнение: Убийство Мирославы Воронцовой

17.04 / Под Омском двое мужчин избили и ограбили ветерана ВОВ

24.04 / Мнение: Удалённый туризм, тестирование вакцины в России и последствия шашлыков

19.04 / Мнение: Письмо: “По кругу уже 5 лет”

16.05 / Медики не советуют прибегать к методикам увеличения пениса

05.05 / Мнение: Большой американский кидок, танкерные пираты и российская замена для нефти

14.05 / По примеру Кейт Миддлтон: принцесса Евгения и Джек Бруксбенк помогли нуждающимся британцам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска