Spiegel – коронавирусный кризис оставил без работы больше 30 млн американцев

28.05.2020, 17:20, Новости дня

США переживают крупнейшую волну увольнений со времён мирового экономического кризиса 1929 года, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Из-за коронавируса больше 30 миллионов американцев лишились работы и вынуждены обращаться за помощью в благотворительные организации, потому что им не хватает денег на продукты.



Reuters

Больше 30 миллионов американцев во время кризиса из-за коронавируса потеряли работу, и без благотворительной раздачи бесплатных продуктов многие оказались бы в безвыходном положении, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Особенно существенно от кризиса пострадали такие известные своими казино города, как Атлантик-Сити на восточном побережье США с его знаменитыми песчаными пляжами. В обычное время гигантские казино, например, Caesars или Harrah’s, привлекают сюда на выходные десятки тысяч посетителей. Тут есть стриптиз-клубы, большие торговые центры, известная по фильмам набережная.

Однако сейчас, во время вызванного коронавирусом кризиса, ситуация здесь складывается неутешительная, отмечает издание. Двери казино закрыты, улицы по большей части пустуют, время от времени можно заметить только пару бегунов и бомжей.

«Добро пожаловать в Америку в мае 2020 года, — пишет Der Spiegel. — Более 30 миллионов американцев с начала кризиса потеряли работу. Многие из них — в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса». Как подчёркивает немецкий журнал, США переживают крупнейшую волну увольнений со времён мирового экономического кризиса 1929 года.

Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси пострадал от кризиса особенно сильно, потому что город почти полностью живёт за счёт туризма. Даже если количество заражений в стране пойдёт на спад, и для города забрезжит надежда на экономическое восстановление, здесь всё равно будет ощущаться, насколько разрушительным оказался кризис для жизни многих людей.

В середине марта все казино и крупные отели были закрыты, концерты и шоу отменены. Тысячи поваров, официантов и крупье в регионе остались без работы. Сейчас они могут прожить только с помощью государства и благодаря выдаче бесплатной еды, отмечается в статье.

На старом аэродроме на окраине города можно наблюдать неутешительную картину: сотни людей в своих машинах выстроились в длинную очередь перед пунктом выдачи продовольствия частной благотворительной организации. Одни добровольцы собирают проднаборы из консервов, овощей и фруктов, и загружают их в машины, другие следят за тем, чтобы никто не подъехал к окошку выдачи дважды. «Это похоже на сцену из фильма-катастрофы», — полагает автор статьи Роланд Неллес.

Подобные пункты выдачи продовольствия сейчас работают по всей стране. Средства на это, по большей части, собираются за счёт пожертвований. Нужда в стране велика, причём помощь необходима не бомжам или беженцам, а представителям американского среднего класса, подчёркивает Der Spiegel.

В Атлантик-Сити во время кризиса продуктами таким образом каждые две недели снабжаются примерно 2 тыс. человек. Один из них, 45-летний повар по имени Эдельмиро из крупного казино на побережье, рассказывает, что живёт в городе вместе с семьёй уже 18 лет, и до сих пор у них всё было хорошо, была квартира и машина. Но в середине марта всем внезапно пришлось разойтись по домам, потому что власти закрыли казино. Работодатель платил сотрудникам ещё пару дней, потом этому пришёл конец.

Как сообщается в статье, для США это обычное дело: продолжительных сроков увольнения или сокращённого рабочего дня здесь, зачастую, не бывает. Через пару недель без работы денег начинает не хватать, поэтому семьям приходится обращаться за помощью к благотворительным организациям. «Мы не знаем, что будет дальше, — поделился Эдельмиро. — Даже если казино и рестораны снова откроются, поначалу люди всё равно вряд ли будут приезжать в Атлантик-Сити. Люди боятся заразиться».

Чтобы помочь безработным, администрация Дональда Трампа и конгресс приняли пакет помощи на миллиардную сумму. Среди прочего, пособие по безработице было увеличено до $600 в неделю, а продолжительность выплат увеличилась на несколько недель. Для США, где в случае безработицы обычно можно получить лишь по несколько сотен долларов на протяжении тринадцати недель, это уже социальный прогресс, отмечает автор статьи.

Власти штатов с начала кризиса тоже стараются помогать населению, чем возможно. Однако во многих местах по-прежнему присутствуют проблемы с выплатой пособий по безработице, пишет немецкий журнал. В Нью-Джерси из-за напора безработных то и дело падала устаревшая компьютерная система социальных служб, и многим приходилось долго дожидаться положенных им денег.

Помимо этого, пособия по безработице многим хватает лишь на то, чтобы оплатить важнейшие постоянные расходы, такие, как плата за аренду жилья, счета по кредиткам или счета за электричество. После этого на покупку продуктов денег уже не остаётся.

«У многих людей практически нет сбережений. Им особенно тяжело справиться с таким внезапным кризисом, — считает Карлос Родригес из благотворительной организации, раздающей продукты нуждающимся в Атлантик-Сити. — Почти все люди, которые к нам сейчас приходят, обычно не нуждаются в пожертвованиях. Теперь они безработные и часто не знают, к кому ещё им обратиться за помощью».

Как напоминает издание, когда-то Дональд Трамп потерпел в Атлантик-Сити неудачу с проектом гигантского казино. Его развлекательный комплекс «Тадж-Махал» пошатнул финансовое благосостояние всей «империи недвижимости» Трампа и стал символом упадка для города в 90-е годы. За последние несколько лет ситуация исправилась. Имидж Атлантик-Сити улучшился, отели были модернизированы, посетители начали возвращаться, город стал привлекательным и для семейных поездок. Однако теперь кризис с коронавирусом грозит уничтожить эти с трудом достигнутые успехи.

Число заражений коронавирусом в Нью-Джерси сокращается медленно. Несмотря на это, владельцы гостиниц и казино хотят как можно скорее снять действующие в городе ограничения и открыться снова. В ближайшие дни некоторые отели в городе смогут возобновить работу, чтобы бизнес в летний сезон ещё как-то можно было спасти. Пляжи в городе уже открылись, хотя и со строгими ограничениями. Однако достаточно ли этого для того, чтобы в скором времени вернуть людям необходимые рабочие места, пока неизвестно, заключает Der Spiegel.