Заявки по безработице в США вновь превысили 2 миллиона

28.05.2020, 17:18, Новости дня

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе превысило 2 миллиона человек десятую неделю подряд на фоне сокращений рабочих мест государственными и местными органами власти США, чьи бюджеты были пострадали в результате пандемии COVID-19 и более массовых увольнений в частном секторе, передает Reuters.

Министерство труда заявило, что новые заявки на пособия по безработице с учетом сезонных колебаний составили 2,123 миллиона за неделю, закончившуюся 23 мая, по сравнению с пересмотренными 2,446 миллиона на предыдущей неделе.

Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали, что первоначальные заявки на пособия упадут до 2,1 млн за последнюю неделю с 2,438 миллиона на прошлой неделе.

Несмотря на то, что с конца марта количество заявок неуклонно снижалось, достигнув рекордных 6,867 миллиона, с середины марта они не достигали уровня ниже 2 миллионов.

Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице, наиболее своевременные данные о состоянии экономики, отслеживается для оценки того, насколько быстро экономика восстанавливается после того, как предприятия закрылись в середине марта для борьбы с распространением коронавируса, что практически привело к остановке экономики страны.

Количество заявок предполагает, что экономике может потребоваться некоторое время, чтобы восстановиться после спада, вызванного коронавирусом, несмотря на признаки со стороны рынка жилья и производства.

"Я обеспокоен тем, что мы наблюдаем второй раунд увольнений в частном секторе, который в сочетании с растущим числом сокращений в государственном секторе приводит к увеличению числа безработных", — сказал Джоэл Нарофф, главный экономист Naroff Economics в Голландии, штат Пенсильвания.

"Это значит, что восстановление будет медленнее и займет гораздо больше времени", — отметил он.