С 1 июня в Москве откроется более 55 тысяч торговых предприятий

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28.05.2020, 17:18, Новости дня

С понедельника, 1 июня, в Москве откроются около 56 тысяч торговых предприятий непродовольственного сектора. В их числе торговые центры, гипермаркеты, предприятия бытовых услуг. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Соответствующее решение принято по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. С 1 июня откроются около 47 тысяч предприятий непродовольственной торговли. Также с понедельника возобновят работу более 9 тысяч предприятий бытовых услуг, сообщает "Интерфакс".

Предприятия непродовольственного сектора приступят к работе с соблюдением всех установленных в Москве санитарных требований.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столица готова ко второму этапу снятия ограничений. Невзирая на то, что в городе стабилизируется ситуация с коронавирусом, режим самосохранения, как рассказал столичный мэр, сохранится до появления вакцины.



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