Попова: надеемся, что получим вакцину до второй волны

28.05.2020, 17:18, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала надежду на то, что вакцина против нового коронавируса будет получена до возможной второй волны этого заболевания.

Об этом она сказала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина", который выйдет на телеканале "Россия-1" в субботу, 30 мая в 20:40.

В предыдущем фильме "Опасный вирус 5" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что ученые на себе уже испытали инъекции вакцины от COVID-19.

Ранее президент РФ призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса осенью этого года.

При этом глава Минздрава Михаил Мурашко не исключает, что первые результаты клинических испытаний вакцин будут получены в конце июля, и тогда же они станут доступными для более широкого применения, напоминает ТАСС.

28 мая мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса просуществует до появления вакцины.

Однако, отметил он, это не значит, что все это время люди должны жить взаперти.