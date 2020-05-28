 

Попова: надеемся, что получим вакцину до второй волны

28.05.2020, 17:18, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала надежду на то, что вакцина против нового коронавируса будет получена до возможной второй волны этого заболевания.

Об этом она сказала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина", который выйдет на телеканале "Россия-1" в субботу, 30 мая в 20:40.

В предыдущем фильме "Опасный вирус 5" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что ученые на себе уже испытали инъекции вакцины от COVID-19.

Ранее президент РФ призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса осенью этого года.

При этом глава Минздрава Михаил Мурашко не исключает, что первые результаты клинических испытаний вакцин будут получены в конце июля, и тогда же они станут доступными для более широкого применения, напоминает ТАСС.

28 мая мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса просуществует до появления вакцины.

Однако, отметил он, это не значит, что все это время люди должны жить взаперти.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Участники «Евровидения» начали онлайн-концерт

27.05 / Эпидемия закончится 24 июня

27.03 / Медведев не удалял Абызова во «ВКонтакте». Что на самом деле произошло в соцсети между старыми друзьями

07.04 / В Киеве от COVID-19 умер 36-летний мужчина – Кличко

25.04 / Финское издание оправдало создание концлагерей в Карелии в годы ВОВ

27.05 / Возбуждено уголовное дело после опасного прыжка парашютистов в лесной массив Петербурга

28.04 / Малышева прокомментировала сообщения о «конфликте» с Эрнстом

16.05 / В МВД пояснили, когда граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе

20.05 / После крушения Ми-8 в Подмосковье возбуждено уголовное дело

30.03 / Xiaomi представила электромопеды A1 и A1 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска