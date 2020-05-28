«Надо быть скромнее, господа «суперзвезды»: Прохор Шаляпин раскритиковал «первую плеяду» артистов

28.05.2020, 17:17, Разное

Прохор Шаляпин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором раскритиковал «первую плеяду звезд». Музыкант отметил, что государственная помощь из-за пандемии коронавируса необходима не «суперзвездам», а артистам государственных и народных театров.

Прохор Шаляпин заявил, что творческие люди, не имеющие доступа к телевидению, а значит, и неизвестные телезрителям, но зарабатывающие на жизнь творческим трудом, намного больше развивают искусство и сохраняют культуру в России, нежели так называемые «суперзвезды». Певец абсолютно согласен с Сергеем Шнуровым, заявившем о «междусобойчике звезд» на телевидении, которые занимаются обслуживанием определенного класса и «плюют на публику с высоты собственного величия». По мнению Шаляпина, патриотизм являет собой уважение и сострадание к зрителям, перед которыми артисты выступают, развлекая собственным искусством. «Надо быть скромнее, господа суперзвезды», – резюмировал музыкант, пишет сайт teleprogramma.pro.