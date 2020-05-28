 

«Надо быть скромнее, господа «суперзвезды»: Прохор Шаляпин раскритиковал «первую плеяду» артистов

28.05.2020, 17:17, Разное

Прохор Шаляпин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором раскритиковал «первую плеяду звезд». Музыкант отметил, что государственная помощь из-за пандемии коронавируса необходима не «суперзвездам», а артистам государственных и народных театров.
Прохор Шаляпин заявил, что творческие люди, не имеющие доступа к телевидению, а значит, и неизвестные телезрителям, но зарабатывающие на жизнь творческим трудом, намного больше развивают искусство и сохраняют культуру в России, нежели так называемые «суперзвезды». Певец абсолютно согласен с Сергеем Шнуровым, заявившем о «междусобойчике звезд» на телевидении, которые занимаются обслуживанием определенного класса и «плюют на публику с высоты собственного величия». По мнению Шаляпина, патриотизм являет собой уважение и сострадание к зрителям, перед которыми артисты выступают, развлекая собственным искусством. «Надо быть скромнее, господа суперзвезды», – резюмировал музыкант, пишет сайт teleprogramma.pro.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / В Рязани у полицейского обнаружен коронавирус

30.03 / Карантинное

19.05 / Сергей Исаев из «Уральских пельменей» во время съемки видеоролика показал себя без штанов

13.05 / Без имени

27.04 / Симптом «грязной шеи» может указывать на заболевания

29.04 / Елена Степаненко рассказала о сложностях дележа имущества с Евгением Петросяном

13.04 / Профессор Иегуда Шенфельд объяснил, с чем связан высокий риск смерти от коронавируса

30.04 / Мнение: Можно ли угадать национальность художника по его работе? Или хотя бы расу?

23.05 / Блюменкранц забрал у Левченко из “Дома-2” обручальное кольцо через месяц после помолвки

06.04 / Мнение: Недопустимые действия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска