Мишустин обсудил с Кудриным ситуацию в экономике

28.05.2020, 17:16, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным социально-экономическую ситуацию стране.

«Обсуждались, в частности, социально-экономическая ситуация в России, а также основные направления деятельности Счетной палаты», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее Кудрин назвал основные цели развития РФ после победы над коронавирусом.