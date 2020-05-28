 

Мишустин обсудил с Кудриным ситуацию в экономике

28.05.2020, 17:16, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным социально-экономическую ситуацию стране.

«Обсуждались, в частности, социально-экономическая ситуация в России, а также основные направления деятельности Счетной палаты», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее Кудрин назвал основные цели развития РФ после победы над коронавирусом.



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