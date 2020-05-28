Опубликовано расписание прогулок москвичей

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28.05.2020, 17:16, Новости дня

На официальном сайте мэра столицы mos.ru появился сервис с графиком прогулок москвичей, сообщил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Перед нами стоял выбор. Например, Московская область стала давать пропуска для прогулок. Мы решили пойти разрешительным порядком. Был разработан график, по которому жители могут гулять. Сервис уже появился на mos.ru, с ним можно ознакомиться», – передает его слова ТАСС.

Напомним, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений, в частности, были разрешены прогулки – но по графику, составленному для каждого дома. Расписание прогулок было решено опубликовать в виде интерактивной карты.

Газета ВЗГЛЯД разъясняла, какие ограничения будут сняты в столице с 1 июня.



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