Компания Lego показала конструктор с гиперкаром Lamborghini Sian

28.05.2020, 17:15, Новости дня

Компания Lego продемонстрировала уникальную игрушечную копию суперкара Lamborghini Sian.

Для сборки образца понадобится собрать 3696 деталей. Желающие самостоятельно собрать конструктор смогут приобрести вышеуказанный набор на европейском рынке уже с 1 августа по цене от 380 евро. Кроме того, разработчики указали, что копия имеет длину 60 см, а ширину 25 см. Создатели конструктора указали, что здесь максимально детально предусмотрели двигатель, подвеску, шасси и ряд других важных узлов, повторяющих оригинальный автомобиль.

Напомним, выход итальянского суперкара Lamborghini Sian состоялся осенью прошлого года в рамках прошедшего автосалона во Франкфурте. Новинка выдает мощность 820 л.с. благодаря гибридной установке. Разгон до 100 км в час здесь достигается за 2,9 секунды.