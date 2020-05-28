Новый кроссовер Ford Puma получил расширенные опции

28.05.2020, 17:15, Новости дня

Новый кроссовер Ford Puma в скором времени выйдет в новой версии с дизельным агрегатом.

В свою очередь, изначально в минувшем году выпустили модель с бензиновым мотором и механической коробкой передач, однако теперь паркертник имеет более продвинутые параметры. Следует выделить, что новинка получила 1,5-литровый двигатель с мощностью 120 л.с. Также покупатели смогут выбрать модификацию с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Несмотря на ожидания поклонников, пока выхода полноприводной комплектации кроссовера Ford Puma не предвидится. Автомобиль получил светодиодную оптику, кожаный салон, а также ряд других опций, которые не были доступны в первоначальном исполнении.