Ужесточение условий выдачи ипотеки в РФ решили отложить

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28.05.2020, 17:08, Новости дня

Центробанк отложил ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки, этот вопрос может быть рассмотрен в будущем, если возникнет такая необходимость, сообщила первый зампред Банка РФ Ксения Юдаева.

«Мы, как и все остальные регуляторы, приняли решение отложить ужесточительные меры. Я думаю, что где-нибудь в будущем, когда такая необходимость возникнет, мы рассмотрим, но сейчас такой необходимости нет», – передает ее слова РИА «Новости».

В конце прошлого года Центробанк сообщил, что собирается с 1 июля 2020 года ужесточить выдачу ипотеки для банков: отчисления в резервы намеревались поставить в зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика.

Отметим, что в первом квартале 2020 года объем ипотечных кредитов вырос на 23%, средневзвешенная ставка опустилась до 8,62%.



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