Российский флот получил подлодку «Князь Владимир»
28.05.2020, 17:08, Новости дня
Подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» передан ВМФ России, акт приемки подписан в четверг на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщили в пресс-службе ОСК.
«Сегодня, 28 мая, на «Севмаше» (входит в ОСК) состоялось подписание приемного акта ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир», – передает ТАСС сообщение ОСК.
Ранее на Северном флоте сообщали, что крейсер завершил контрольные испытания в Белом море, он прибыл в Северодвинск. Основную часть испытаний «Князь Владимир» прошел в конце 2019 года.
СМИ сообщали, что в скором времени АПЛ передадут флоту.
«Князь Владимир» – это первый стратегический подводный крейсер, который построен по обновленному проекту 955А. У него меньшая шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, также усовершенствована система управления оружием.
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