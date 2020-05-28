Мнение: Прокурорам можно браконьерить?
28.05.2020, 17:03, Разное
В Красноярске узаконили браконьерство в заповеднике «Таймырский», который в 1995 году взят под эгиду ЮНЕСКО, как биосферный заповедник.
Правда, браконьерить можно не всем. Прокурорам, видимо, можно. Во всяком случае, именно это следует из судебного решения, вынесенного в Красноярске.
Суд согласился с местным управлением СКР, что нет оснований проводить проверку причастности экс-прокурора ЯНАО Александра Герасименко к вылову на территории заповедника «Таймырский» арктического гольца, занесенного в Красную книгу. Потому что нет достоверных данных о том, прокурор вообще был в заповеднике «Таймырский», а тем более ловил там арктического гольца.
И это притом, что я уже не раз писал об этой заповедной рыбалке. С фотографиями, с видеозаписями.
Первый текст про эту рыбалку был опубликован еще в декабре 2015 года.
Потом были другие публикации. С фотографиями, с видеозаписями распугивания заповедных офцебыков и медведей:
С видеозаписями приготовления ухи из арктичекого гольца:
С анализом фотографий.
Вот фотография с рыбалки прокурора.
А вот фотография с сайта заповедника «Таймырский».
Но в красноярском управлении СКР, а теперь и в суде не видят очевидного. Может, просто опасаются связываться с прокурорскими? Подозревают, что прокурорские – это какая-то то ли каста, то ли банда?
Вспомнился киношный эпизод… Вот к чему бы это он вспомнился?
Источник: Ирек Муртазин
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет