Мнение: Прокурорам можно браконьерить?

28.05.2020, 17:03, Разное

В Красноярске узаконили браконьерство в заповеднике «Таймырский», который в 1995 году взят под эгиду ЮНЕСКО, как биосферный заповедник.

Правда, браконьерить можно не всем. Прокурорам, видимо, можно. Во всяком случае, именно это следует из судебного решения, вынесенного в Красноярске.

Суд согласился с местным управлением СКР, что нет оснований проводить проверку причастности экс-прокурора ЯНАО Александра Герасименко к вылову на территории заповедника «Таймырский» арктического гольца, занесенного в Красную книгу. Потому что нет достоверных данных о том, прокурор вообще был в заповеднике «Таймырский», а тем более ловил там арктического гольца.

И это притом, что я уже не раз писал об этой заповедной рыбалке. С фотографиями, с видеозаписями.

Первый текст про эту рыбалку был опубликован еще в декабре 2015 года.

Потом были другие публикации. С фотографиями, с видеозаписями распугивания заповедных офцебыков и медведей:

С видеозаписями приготовления ухи из арктичекого гольца:

С анализом фотографий.

Вот фотография с рыбалки прокурора.

А вот фотография с сайта заповедника «Таймырский».

Но в красноярском управлении СКР, а теперь и в суде не видят очевидного. Может, просто опасаются связываться с прокурорскими? Подозревают, что прокурорские – это какая-то то ли каста, то ли банда?

Вспомнился киношный эпизод… Вот к чему бы это он вспомнился?