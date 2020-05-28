Манифест нарушителя изоляции

28.05.2020, 16:54, Разное

Спецкор «Новой» Илья Азар арестован на 15 суток за одиночный пикет.

Сегодня Тверской районный суд арестовал специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет у здания московского МВД в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения митинга). Почему и при каких обстоятельствах это произошло сам Азар подробно объяснил накануне на своей страничке в фэйсбук.

МАНИФЕСТ

Я 26 мая вышел из дома в маске, час шел по полупустой Москве до здания ГУ МВД, где надел резиновые перчатки, взял в руки плакат с требованием освободить основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и активиста Виктора Немытова. Через 20 минут меня задержали, обыскали, изъяли телефон и шнурки, засунули к задержанному за несколько часов до этого Немытову в маленькую камеру (один метр на три), после чего обвинили в нарушении статьи 20.2 КОАП, которую я не нарушал.

Виктор Немытов. Фото: Илья Азар / «Новая»

Наверняка кто-то считает, что правильно меня наказали, раз я во время эпидемии с плакатом на улице встал. Неправильно считает, поэтому проясню свою позицию.

Ковид-диссидентом меня назвать сложно. Я уже два месяца изо всех сил соблюдаю самоизоляцию, из дома выхожу один раз в неделю в магазин, мою продукты, видел за все это время трех знакомых (прогуливались около моего дома, соблюдая дистанцию), общественным транспортом не пользуюсь принципиально, если куда-то иду, то только пешком. Самое серьезное нарушение собственных правил допустил до этого именно из-за Собянина, который не счел нужным разрешить депутатам (и муниципальным служащим) сдать декларацию о доходах и имуществе позже 30 апреля.

При этом я считаю введение электронных пропусков, слежку за гражданами через приложения и камеры, да и вообще сам указ Собянина о «самоизоляции», ограничивающий наши конституционные права и свободы, незаконным.

Социальное дистанцирование, решение сидеть и работать дома, не встречаться с друзьями я считаю не обязанностью (нарушение которой еще и штрафом карается), а личной ответственностью человека перед обществом, которую он сам на себя берет. В конце концов, это прямо следует из самого слова «самоизоляция».

Вы, конечно, скажете, что русский народ не способен сам изолироваться и поголовно отправится жарить шашлык, если его за это не будут штрафовать, но я такой аргумент не принимаю, потому что это совсем грустно, и тогда остается только валить.

Уверен, что люди сами все понимают (а злостных пофигистов, особенно тех, что с детьми, указ Собянина не останавливает — выгляните из окна). Тем более что цифровой пропуск этот (насколько я понимаю, сам не оформлял) получить довольно легко, можно указать в нем причину из имеющихся, а пойти/поехать по другим делам.

Но формально пропуск выдают только для важных причин — поехать на работу или в больницу, а в магазин и вовсе можно без него сходить.

Так вот,

я считаю необходимость публично выразить свой протест, свое несогласие (как, кстати, и согласие) с действиями властей весьма уважительной причиной для выхода из дома — ничуть не менее уважительной, чем покупка хлеба или пива.

Конечно, массовые акции в условиях эпидемии коронавируса проводить нельзя, чтобы не увеличивать риск заражения, но одиночный пикет массовой акцией не является ни по форме, ни по сути. Риск заражения человека в одиночном пикете ниже, чем в магазине, МФЦ или в метро. Это очевидно.

Но мы, активисты, даже метропикет (еженедельные одиночные пикеты у станций метро) еще до введения принудительной «самоизоляции» с середины марта перевели в онлайн-режим. На всякий случай.

Вчера же, после того как бывалый участник метропикета Виктор Немытов решил выйти в одиночный пикет и был задержан, я посчитал своим долгом поддержать не только лично его (и Воронцова), но и право жителей на протест (повторюсь, в условиях пандемии — на одиночный).

Считаю, что ничего не нарушил и никого не подверг риску заражения (в частности, поэтому никого на пикет с собой не звал, а тех, кто решит по собственной воле присоединиться, попросил соблюдать дистанцию).

Зато его нарушили полицейские — сначала, когда схватили меня и повели в машину, потом в самой машине полиции мы были втроем, ну а в Тверском отделении полиции вообще атас. Там так тесно, и постоянно снуют сотрудники полиции, что ни о каких двух метрах между людьми и речи не идет, особенно в ходе личного досмотра или в процессе силового выталкивания адвоката вон.

Вменили мне (и Немытову) статью 20.2 КОАП, хотя нарушения этой статьи мы не допустили. Такое, вообще-то, бывает — когда провокатор с плакатом присоединяется к пикетчику, превращая одиночный пикет в массовый, после чего обоих задерживают. Но не в нашем случае. Так почему же нам выписали протокол по 20.2?

Процитирую выданный мне вчера протокол об административном правонарушении. Начинается он так:

«Гражданин Азар принимал участие в публичном мероприятии в форме пикета в месте, где проведение публичного мероприятия не запрещается, а также не требует согласования с органами исполнительной власти города Москвы согласно 54-ФЗ о митингах». Казалось бы, мы читаем документ, автор которого сам себя разоблачает, ведь все законно.

Но нет.

Читаем дальше. Поскольку житель Азар «игнорировал необходимость соблюдать требования указа мэра Москвы о запрете на любые публичные мероприятия», его действия подпадают — внимание! — под правонарушение части 5 статьи 20.2.

То есть Собянин своим указом как бы отменил действие статьи 20.2, но при этом, выйдя в одиночный пикет, я нарушаю не просто его указ, а ту самую статью 20.2, где ничего, конечно, про указ Собянина не написано.

Изящно.

Кстати, штраф за нарушение самоизоляции мне тоже выписали, хотя его как раз, утверждают адвокаты, можно легко оспорить. Депутат имеет право перемещаться по городу, а пропуск пешеходам не обязателен. Во всяком случае, депутату Цукасову штраф за одиночный пикет 9 мая отменили (правда, ему и 20.2 не вменяли).

Подытожим. Прикрываясь пандемией и пользуясь всеобщими апатией и страхом, власть множит свои незаконные действия. Путин 9 мая принимает мини-парад в Александровском саду, перед этим курсанты, репетируя его, массово заражаются, теперь объявили парад на 24 июня и уже давно всерьез обсуждают возможность всенародного голосования то ли в июне, то ли в июле, а мне за одиночный пикет собираются вынести штраф от 150 до 300 тысяч рублей.

Илья Азар

спецкор «Новой газеты»

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Леонид Соловьевадвокат Ильи Азара

— Это решение суда повторяет вчерашнее, когда я защищал Виктора Немытова, которого после задержания оставили на ночь в отделе полиции, а потом арестовали на 15 суток. Мне кажется, есть некая политическая воля на то, чтобы показать народу – пока у нас действует режим повышенной готовности, всем нужно сидеть по домам.

Отказ заслушать свидетелей задержания Азара судья мотивировала тем, что мы не указали фамилии этих свидетелей в отделе полиции в первые часы нашего нахождения там. Но, во-первых, это не предусмотрено законом, нет такого формального основания вообще. Во-вторых, как мы тогда могли знать, кто был свидетелем во время задержания? На поиск свидетелей же нужно время. Мы обеспечили явку этих свидетелей, по закону не допросить их она не могла, но вот, к сожалению, заслушать их отказалась.

Безусловно, мы будем оспаривать это решение. Завтра подадим жалобу в Московский городской суд. По закону они должны будут назначить рассмотрение моей жалобы на следующий день, несмотря на то, что это будет суббота.

Как юрист я могу сказать, второе аналогичное решение с таким же наказанием в 15 суток дает основания полагать, что суд занял единую позицию и отстаивает здесь какую-то политическую волю. Скорее всего суд сейчас будет так же жесток ко всем, кто выходит даже на одиночные пикеты.

P.S.

В течение 15 суток Илья Азар будет содержаться в Спецприемнике №1 ГУВД Москвы на Симферопольском бульваре.