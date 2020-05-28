Как вам такое от Илона Маска?

28.05.2020, 16:54, Разное

Пилотируемый полет Crew Dragon рано или поздно состоится и начнет новую эру в космонавтике. Что об этом говорят космонавты и писатели-фантасты?

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 с космическим кораблем Crew Dragon с двумя астронавтами на борту: командиром — Дагласом Херли, и вторым пилотом — Робертом Бенкеном, — перенесен на 30 мая из-за плохой погоды. Однако через три дня или позже, но он все же состоится, и ознаменует начало новой эры, в которой полеты в космос станут делом частных компаний. Главным бенефициаром этой эры станет глава компании SpaceX Илон Маск. При этом, как ни странно, он не первый, кто реализовал идею частных полетов — просто первые до этого были только в литературе. О событии планетарного масштаба размышляют авторы «Новой».

ЭФФЕКТ КОСМИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА

О технических особенностях и политических нюансах проекта Crew Dragon рассказывает член-корреспондент РАН Юрий Батурин

30 мая 2020 года будет произведен запуск ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 с космическим кораблем Crew Dragon с двумя астронавтами на борту: командир — Даглас Херли, и второй пилот — Роберт Бенкен. Это событие заметное во многих отношениях. Начинается пилотируемый этап новой стратегии по выводу человека в космос. Впервые в мире государство передает пилотируемые полеты частному бизнесу.

Девять лет не было ни одного пилотируемого старта с территории США, и это главный раздражитель для сверхдержавы. За это время НАСА приобрело у Роскосмоса более 70 мест (и два еще заказаны на 2021 год на всякий случай). Поэтому для США возвращение возможностей самостоятельного вывода человека в космос — вопрос особого престижа.

Даглас Херли и Роберт Бенкен. Фото: Reuters

На корабле установлена система аварийного спасения.

Впервые после долгого времени эпохи шаттлов астронавты при возвращении будут приводняться, а не приземляться. Уже этого краткого перечня достаточно, чтобы понять значимость события.

Главная задача — продемонстрировать надежность новой техники на всех этапах полета. Пока только продемонстрировать, потому что доказать надежность ракеты и корабля может только статистика успешных запусков и возвращений. Именно с этой целью НАСА некоторое время назад потребовало от SpaceX прекратить вносить улучшения и выполнить несколько успешных полетов подряд до пилотируемого пуска. Каждое, даже небольшое изменение может повлечь серьезные последствия для безопасности полета.

Так С.П. Королев, установив правило «Три успешных беспилотных пуска — и отправляем человека», — запретил вносить исправления выявившихся недостатков «Востока», поскольку они в целом не влияли на успешность миссии.

Корабль предназначен для доставки астронавтов на МКС и к будущей окололунной станции, а также для полетов на МКС космических туристов после 2024 года, когда государство полностью передаст финансовое обеспечение полета американского сегмента МКС частному бизнесу. Илон Маск подсчитал, что при полной полетной нагрузке (семь человек) стоимость космического тура существенно снизится. Однако сомнительно, что билеты в космос сильно подешевеют. Специалисты НАСА рассчитали, что астронавты, сидящие во втором ряду, будут испытывать слишком высокие перегрузки. Поэтому инженеры SpaceX сняли три задних кресла, так что корабль стал четырехместным.

До МКС корабль будет добираться 15 часов. Стыковка пройдет в автоматическом режиме. Более того, корабль может выполнять автоматически все режимы. Астронавты должны брать управление на себя только в нештатных ситуациях. Впрочем, перед стыковкой астронавты проделают несколько маневров с испытательной целью. До сих пор каждый полет в космос — испытательный. А в этом случае — тем более. Случиться может всякое.

Как сказал своим сменщикам на орбите Владимир Ляхов: «Все будет не так».

Корабль типа Dragon готовился как многоразовый, но именно этот экземпляр, скорее всего, выполнит только один полет: пока повторные пилотируемые полеты не планируются. Следующие корабли пока планируется использовать в качестве пилотируемых лишь один раз, затем они станут «грузовиками». Но этому, похоже, уготовано место где-нибудь вроде Смитсоновского Музея авиации и космонавтики в Вашингтоне (округ Колумбия).

При совпадении некоторых параметров двух или более колебательных систем возникает резонанс — резкое возрастание амплитуды колебаний. Проще говоря, резонанс — это реакция системы на некое раздражающее воздействие. В 2020 году в ответ на раздражитель сошлись несколько обстоятельств. Кроме Crew Dragon в нынешнем году должен полететь в космос и корабль компании «Boeing» — Starliner. Так что в конце года у НАСА будет сразу два типа пилотируемых кораблей.

И наконец, еще одно событие, произошедшее буквально накануне старта:

президент Трамп подписал указ, согласно которому Соединенные Штаты не рассматривают космос как достояние всего человечества и будут использовать его в своих интересах,

а вскоре представил проект международного соглашения, подписав которое партнеры США признают полное верховенство американского законодательства в этой сфере.

Чета Трампов также следит за запуском. Фото: Reuters

Мало кто знает, что накануне запуска Первого искусственного спутника Земли в 1957 году, США потратили несколько лет на разработку принципов международного регулирования космического пространства, которые работают уже полвека. И только безусловное лидерство Советского Союза в первой половине 1960-х годов заставило американцев ограничить свои притязания. Пришло время менять порядки. Если все пойдет, как рассчитано, то начнется новая эпоха, в которой американцы начнут диктовать правила использования космического пространства всем. Космическая амплитуда резко скакнула.

ТЫ ПРОСТО КОСМОС, МАСК!На символическом пути человечества в космос появилось пятое имя. Это Илон Маск. Он имеет теперь полное право встать в один ряд за именами Королева, Гагарина, фон Брауна и Армстронга

О запуске SpaceX рассказывает член-корреспондент Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин

Космос для меня — единственный путь будущего развития человечества. Он создает безграничные возможности, потому, что сам бесконечен. Он снижает риски, преследующие человечество на Земле, такие как падение астероидов или пандемии, истощение ресурсов, деградация экологии, климатические изменения.

Илон Маск на старте. Фото: Reuters

Но на новом пути — религиозном, социальном или научно-технологическом — у людей всегда есть имя, которое они ассоциируют с ним. И старт пилотируемого корабля Crew Dragon с двумя космонавтами НАСА для меня — большой шаг человечества, у которого появится имя на пути в космос. Самозванцев всегда много, право стать символом для человечества завоевывается долгими усилиями, всей жизнью.

Назовем его в уважительной традиции нашего языка — Илон Эрролович Маск. Его имя станет для всего человечества символом нового времени, нового этапа движения в космос. Он имеет теперь полное право встать в один ряд за именами Королева, Гагарина, фон Брауна и Армстронга. Двадцать лет он, спотыкаясь, падая и поднимаясь, целенаправленно движется к своим целям, которым не изменял никогда.

У нас многие смеялись над Илоном Маском в связи с его проектом создания жилых поселений на Марсе. Но давайте вспомним мечты Сергея Павловича Королева в самом начале 60-х — они казались современникам в ту технологическую эпоху не менее завиральными.

Инноватор имеет право на мечту. Просто раньше его называли забытым словом «подвижник».

Железо важно, но фигура человека — главная на этом пути. Именно запуск пилотируемого корабля станет такой вехой. На фоне этого события множество событий в новостной повестке мировой космонавтики выглядят мелко. Лунная гонка, за которой я пока не вижу ничего, кроме намерения оседлать государственные бюджеты (это относится вовсе не только к одной России), конкуренция стран за приватизацию Луны, финансовые потери Роскосмоса, утратившего монополию на доставку космонавтов на МКС — все это на фоне продвижения фигуры Маска по своему пути вряд ли достойно обсуждения.

Даже обстоятельства проекта Crew Dragon вторичны. Ведь все предыдущие американские корабли были созданы акционерными компаниями на государственные деньги по поручению государственного агентства. Вы в Америке в крупном промышленном бизнесе вообще государственные компании едва ли найдете.

И на Crew Dragon НАСА дало 3 млрд долларов.

Но именно фамилия Маска стала символом частного пути в космонавтике. SpaceX была основана именно как космическая компания на частные деньги и на них долгое время развивалась. Ее дорогу определяют не НАСА, а акционеры. SpaceX — чистый символ частной инициативы. Никаких подобных начинаний ни от Boeing, ни от Lockheed никогда не исходило. По завершении миссии Crew Dragon статус Илона Маска резко повысится — он будет олицетворять всю мировую космонавтику.

ДО МАСКА БЫЛ КЕЙВОРВ литературе все это уже в прошломО частных полетах в космос в литературе — писатель и критик Роман Арбитман

Сам по себе запуск ракеты — в общем, не новость, но фокус в том, что с момента возникновения мировой космонавтики она всегда была исключительно государственным делом. СССР, США или Китай тратили гигантские ресурсы, руководствуясь разнообразными целями, но получение прибыли никогда не было на первом месте. Государство развивало отрасль себе в убыток, но никакой частник, даже сверхбогатый, не мог себе позволить выкинуть миллиарды в космос.

Crew Dragon и носитель Falcon 9. Фото: Reuters

И вот — свершилось. Технологии XXI века дошли до того, что освоение ближнего космоса уже не требует астрономических вложений. И Маск — талантливый и амбициозный предприниматель, но вовсе не мультимиллиардер — за частные деньги построил ракету, затем космический корабль, испытал их и готов вывести за пределы Земли. Сенсация?

Для любителей фантастики это общее место. Уж они-то помнят, что в литературе у Маска были сотни предшественников. В наследии мировой фантастики освоение космоса изначально было личным, а вовсе не государственным делом.

Вспомним хотя бы «Иной свет, или Государства и империи Луны» (1650) французского писателя и философа Сирано де Бержерака. Чтобы долететь до Луны, главный герой на свой страх и риск (и на свои средства) сооружает устройство, использующее ракетную тягу. Ему удается оторваться от Земли, но что-то идет не так, техника отказывает (в конце концов, герой прилетает на Луну, но не техническим, а несколько мистическим способом).

Еще один изобретатель, заглавный персонаж «Необыкновенного приключения некоего Ганса Пфааля» (1835) Эдгара По, добыв деньги отчасти мошенническим путем, строит особый гигантский воздушный шар, отправляется на нем в космос и благополучно достигает Луны.

В отличие от Ганса Пфааля, герой романа Герберта Уэллса «Первые люди на Луне» (1901) уже отлично знает, что воспользоваться воздушным шаром в безвоздушном пространстве не удастся. Профессор Кейвор — это Илон Маск начала ХХ века: изобретенный этим ученым антигравитационный материал («кейворит») позволяет двум землянам отправиться к Луне, преодолеть сотни тысяч километров пустоты и достигнуть спутника Земли. Государство к проекту персонажа Уэллса вновь отношения не имеет и, похоже, даже не подозревает о нем.

В том же году, что и роман Уэллса, выходит повесть Леонида Афанасьева «Путешествие на Марс». В литературном отношении произведение не очень интересно, но сюжет примечателен: герои, гениальный математик Николай Краснов и двое его ученых друзей за пару лет сооружают космический корабль для полета на Марс, на собственные деньги, не прибегая к помощи государственных институтов. Более того: автор переносит действие из РФ в Англию. Ракету решено строить именно там — ну так, на всякий случай…

На протяжении всего ХХ столетия фантасты многих стран отправляли своих героев в космос тысячи раз. Обратите внимание: чем дальше по времени отстояло будущее, описываемое авторами, тем менее заметна роль государства в организации космических полетов. То есть оно может придумывать правила или запреты, но в англо-американской фантастике, например, «придумыванием» ракет заняты уже предприниматели. Вся инициатива отдана частным корпорациям: именно они финансируют совершенствование двигателей, топлива и изобретение всяческих гаджетов. Перечитайте Рэя Брэдбери, Айзека Азимова, Роберта Хайнлайна и прочих их коллег: даже упоминание о НАСА там встретишь нечасто; похоже, такой организации уже не существует.

В космической фантастике, созданной в СССР в ХХ веке, «огосударствление» космоса, конечно, хорошо заметно: даже если в экипаже нет парторга, каждая из миссий так или иначе осуществляется под бдительным наблюдением госструктур. И тем не менее идеи «личного» космоса, за который отвечают только участники полета, проникают и сюда. Сравним первый роман Аркадия и Бориса Стругацких «Страна багровых туч» (1958) с их же последующими произведениями.

В первой книге организация полета на Венеру обставлена такими же бюрократическими процедурами, как, например, освоение нового месторождения или полярная экспедиция. Однако в более поздних произведениях — и в «Попытке к бегству» (1962), и в «Обитаемом острове» (1969), и в других — какой-либо «пригляд» за участниками космических полетов отсутствует. Строгие дяди из Комитета Галактической Безопасности если где-то и существуют, то не лезут в частную жизнь. Звездолет становится не слишком дорогим предметом быта — ну как автомашина сегодня. Выбор, куда лететь, с кем лететь, вступать в контакт или нет, остается за человеком. Твори, выдумывай, пробуй…

Итак, Илон Маск на частном космическом корабле отправляет людей в космос, но он, в общем, ничего не придумал — лишь открыл дверцу в мир, давно освоенный фантастической литературой. В мир, где космос перестал быть сакральным, «идеологическим», а стал нормальной частью повседневной жизни. Как скоро это случится? Спросите у фантастов, им видней.

Юрий Батурин

Андрей Ионин

Роман Арбитман

«Новая газета»