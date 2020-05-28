Россия зарегистрировала восемь потенциальных вакцин от коронавируса

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28.05.2020, 16:53, Новости дня

Российские ученые официально зарегистрировали восемь потенциальных вакцин от коронавирусной инфекции, сообщила в четверг представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«Вклад РФ очень большой. На сегодняшний день зарегистрировано восемь вакцин-кандидатов, хотя в СМИ говорится о гораздо большем числе. Они представлены разными научно-исследовательскими институтами», – цитирует ТАСС Вуйнович.

Она также добавила, что представительство ВОЗ в РФ готово работать напрямую с учеными.

Кроме того, существует четыре основных типа тестируемых вакцин: на основе модифицированных версий вируса, на основе вирусного вектора, на белковой основе и на основе нуклеиновых кислот, отметила Вуйнович.

«По состоянию на 22 мая представлено 124 вакцины-кандидата от производителей, которые уведомили ВОЗ о своих разработках. Возможно, их больше, но это те вакцины, о которых предоставили информацию и которые прошли критерии оценки. Из них десять находятся на стадии клинической оценки, а 114 на доклинической стадии», – добавила она.

Представитель ВОЗ призвала страны присоединяться к деятельности Фонда солидарности для скорейшего тестирования вакцин, чтобы ускорить возможность массового производства и применения самой удачной, а также для оказания помощи в финансировании такой работы.

Ранее в РФ зарегистрировали препарат для профилактики осложнений коронавируса. Китайские ученые, в свою очередь, смогли получить нейтрализующие коронавирус антитела.

Напомним, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург заявил сроки производства вакцины от коронавируса в России.



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