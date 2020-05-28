Число жертв коронавируса в Москве за апрель могут увеличить более чем в два раза

28.05.2020, 16:53, Новости дня

В статистике за апрель число умерших из-за коронавируса в Москве может быть скорректировано по новой методике с 639 до 1561, следует из информации столичного департамента здравоохранения.

Московские власти уточнили ранее озвученное количество умерших – не 639, а 636, а также прибавили к нему случаи, когда коронвирус стал самой вероятной причиной смерти, даже если тест на него был отрицательным. Таким образом число жертв коронавируса в Москве увеличится до 805, что составляет 1,4% всех инфицированных в апреле. Учитывались в том числе спорные случаи, передает ТАСС.

Также были проанализированы вообще все смерти в Москве в апреле, за счет чего выявлено еще 756 человек, умерших от других причин, но имевших положительный тест на коронавирус. Если использовать эту методику, то общее число умерших составит 1561, что и составляет около 2,8% всех заразившихся.

Ранее сообщалось, что по подсчетам на основе информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на конец апреля условный уровень смертности в Москве составлял около 1,1%, однако по новым правилам расчета летальность в апреле составила от 1,4% до 2,8% в зависимости от выбранной методики, об этом сообщал ранее департамент.

В среду Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19.