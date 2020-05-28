Собянин сказал, сколько продлится режим самосохранения в Москве

28.05.2020, 16:48, Новости дня

Москва миновала самый страшный сценарий по коронавирусу, хотя и была «на грани», сообщил мэр столицы Сергей Собянин интервью телеканалу «Россия 24». При этом, по его словам, режим самосохранения и санитарных правил, вероятно, будет продолжаться до появления вакцины от коронавируса.

«Самый страшный сценарий миновал, мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям – президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал», – сообщил мэр.

«Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим», – приводит слова Собянина РИА «Новости».

С 1 июня в Москве приступают к новому этапу снятия ограничений. Градоначальник разъяснил, что прогулки по графику, которые вводятся в столице , не исключают возможность ежедневных занятий спортом в любое время суток, но после 9.00 это можно делать по графику своего дома.

«Это плюс, спортом можно заниматься хоть с утра до вечера, но так как мы сделали график по домам, что каждый дом может гулять раз в три дня, соответственно, он и спортом раз в три дня может заниматься. А до 9 утра сколько угодно, каждый день, об этом идет речь. Это некая преференция тем, кто хочет позаниматься, побегать, погулять, это как раз часы, когда в городе еще свободно», – объяснил Собянин.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что власти Москвы публикуют все данные о смертельных случаях от коронавируса. Он отметил, что «все цифры открытые… поэтому мы как не скрывали, так ничего не собираемся скрывать».

«Невозможно каким-то образом искоренить или сказать, что меньше умерло и так далее. Это полный абсурд, мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза – сколько умерло в этом месяце. И любой человек может сравнить с 2019 годом, с 2018-м», – сказал Собянин.

Мэр предупредил, что в мае статистика по смертности от коронавируса будет больше, причины каждой смерти устанавливаются.

«Смертность еще достаточно высокая, так как мы имеем большой накопленный объем тяжелобольных, за которых борются врачи. Ситуация не такая радужная и не надо забегать вперед… Смертность в мае будет еще больше. Это чрезвычайно важно, в каждой смерти разобраться – ее причины, связи COVID с хроническими заболеваниями, с болезнями системы кровообращения. Почему это важно? Это позволяет спасать жизни», – сообщил Собянин.

Напомним, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений. Газета ВЗГЛЯД разъясняла, какие ограничения будут сняты в столице с 1 июня.

Отмечалось, что согласно методике ВОЗ смертность в Москве оказалась одной из самых низких.