Поклонники обсуждают повзрослевшую дочь певицы Славы: Блонд не к лицу

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28.05.2020, 16:30, Разное

Отпрыск знаменитости позирует на фоне
цветущего дерева. Александра облачена в мятый спортивный костюм розового
оттенка. Белокурые локоны дочери певицы Славы растрепаны.

“Просто мой кот (и пес)!” – коротко
подписала снимок знаменитость. Отметим, что собаку позади Александры можно заметить не сразу.

Одной из первых на фото отреагировала
певица Анна Семенович. Артистка отметила, что девушка с возрастом стала копией
знаменитой родительницы. Певица Слава согласилась с наблюдением коллеги по
цеху.

Между тем поклонники вокалистки рассуждали по поводу цвета волос Александры. Многие интернет-обыватели сошлись
во мнении, что девушке следовало бы предпочесть темный цвет локонов.

“Красавица, но брюнеткой лучше, ярче 👍
(здесь
и
далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)”, “Совершенно блонд не к лицу”, “Нежная девушка, теплый взгляд. С Вами много общего во внешности”, “Она
такая милашка. Дай бог ей счастья 🙏”, “Нежная девушка на нежном фоне …👍”, “Бледная стала… – брюнеткой
лучше! 😉”, “Брюнеткой мне кажется ярче!!!!👌” – писали комментаторы.

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Публикация от SLAVA (@nastya_slava) 27 Май 2020 в 1:13 PDT

Напомним,
певица Слава родила Александру в браке с Константином Морозовым. Этот союз артистки
продлился недолго. Когда ребенку было всего шесть месяцев, супруги развелись. Сейчас вокалистка замужем за предпринимателем Анатолием Данилицким. Избранник старше
артистки на 28 лет. В этих отношениях певица Слава стала мамой во второй раз.
Звезда подарила возлюбленному дочь Антонину.



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