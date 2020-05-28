В московском транспорте зафиксировали рекордное число пассажиров

28.05.2020, 16:30, Разное

В среду, 27 мая, в Москве было зафиксировано рекордное количество пассажиров личного и общественного транспорта – 4 миллиона 820 тысяч. Такое число горожан отмечено впервые с начала режима самоизоляции.

Как сообщает “Вечерняя Москва”, количество уникальных пассажиров московского метро и наземного транспорта составило 1,57 миллиона человек. Личными автомобилями воспользовались в среду 3,25 миллиона граждан.

Представители Департамента транспорта напоминают, что пассажиры обязаны носить медицинскую маску и перчатки. Кроме того, для поездок на метро, автобусе или личном автомобиле нужно оформить пропуск.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении карантина до 14 июня. До этого дня в городе будут запрещены массовые мероприятия, работа ресторанов, кафе, салонов красоты и других предприятий.