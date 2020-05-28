Минздрав Подмосковья не исключил второй волны COVID-19 в сентябре

28.05.2020, 16:30, Новости дня

Министерство здравоохранения Московской области не исключает второй волны COVID-19 в сентябре, сообщила глава ведомства Светлана Стригункова.

«Ожидаем вторую волну к сентябрю месяцу, поэтому запасаемся средствами и на будущие периоды», – приводит РИА «Новости» заявление Стригунковой в ходе заседания Мособлдумы.

По ее словам, медицинские организации Московской области могут начать перепрофилировать под обычный рабочий формат уже с 8 июня.

«Что касается возврата к плановому режиму работы медицинских организаций, хочу сказать, что мы будем делать это в три этапа. Первый, скорее всего, начнется 8 июня», – сказала Стригункова.

Напомним, в Подмосковье с 23 мая отменены электронные пропуска по поручению губернатора Андрея Воробьева. Однако в Москве сохранены введенные ранее ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции по инициативе мэра столицы Сергея Собянина.