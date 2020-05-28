Трамп: указ о соцсетях в США

28.05.2020, 16:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг подписывает указ в отношении социальных сетей после того, как во вторник «Твиттер» пометил два его поста предупреждениями о необходимости проверить факты.

По словам близких к Белому дому источников, президентский указ обяжет Федеральную комиссию по связи дать разъяснения по поводу Закона о порядочности в СМИ, который, за редким исключением, освобождает соцсести от какой-либо юридической ответственности за материалы, публикуемые пользователи.

Указ также поручит Управлению по цифровым стратегиям Белого дома удвоить усилия по сбору жалоб на цензуру в Интернете и передать их Федеральной торговой комиссии и Министерству юстиции.

В среду Трамп пригрозил ввести «жесткие меры регулирования» в отношении соцсетей. Президент заявил, что, по мнению республиканцев «соцсети полностью подавляют консервативные голоса». Он также обвинил соцсети в неудачных попытках заглушить голоса консерваторов во время выборов 2016 года. «Мы не можем допустить, чтобы это случилось снова и в еще более изощренном виде», – написал Трамп в «Твиттере».

Напомним, во вторник в аккаунте Трампа появились беспрецедентные предупреждения, касавшиеся его твитов о голосовании по почте. Президент обвинил «Твиттер» во вмешательстве в выборы и «полном подавлении» свободы слова.

В тексте предупреждения говорится, что президент необоснованно утверждает, что голосование по почте приведет к фальсификациям на выборах.

Пока неясно, какие правовые инструменты воздействия на «Твиттер» есть у президентаТрампа: соцсети не требуются правительственные лицензии, в отличие от радиостанций и телеканалов.

По словам официального представителя «Твиттера», компания приняла беспрецедентные меры, в соответствии с анонсированной в этом месяце новой политикой, поскольку твиты президента содержат «информацию о процессе голосования, которая потенциально может ввести в заблуждение». Предупреждения были составлены, чтобы «дать дополнительный контекст».