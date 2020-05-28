Журналистов “Медиазоны” и “Эха Москвы” задержали за пикет в поддержку Ильи Азара, которого арестовали за участие в другом пикете

28.05.2020, 16:27, Новости дня

Главный редактор интернет-издания “Медиазона” Сергей Смирнов и журналистка “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр днем 28 мая были задержаны полицией у здания ГУ МВД на Петровке, 38. Они по очереди стояли в одиночных пикетах в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Позже за то же у того же здания задержали журналиста “Эха Москвы” и Deutsche Welle Александра Плющева.

Утром 28 мая Тверской суд Москвы арестовал Азара на 15 суток за аналогичный одиночный пикет, который он проводил 26 мая в поддержку арестованного создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова.

Суд посчитал одиночный пикет публичным мероприятием, проведение которого во время эпидемии коронавируса запрещено, и признал Азара виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. Так как ранее Азар уже получал штраф в размере 300 тысяч рублей за участие в протестах против фальсификации выборов в Мосгордуму, нынешний его арест за протесты посчитали повторным и отправили журналиста в спецприемник.

Вместе с Азаром полицейские 26 мая задержали координатора московского отделения “Открытой России” Татьяну Усманову, а ранее за тот же одиночный пикет был задержан активист Виктор Немытов. Ему тоже дали 15 суток ареста.

Владимир Воронцов 8 мая был заключен под стражу до начала июля – на него было заведено уголовное дело о вымогательстве 300 тысяч рублей. Позднее на Воронцова и другого администратора проекта Игоря Худякова завели второе уголовное дело – за незаконный оборот порнографических материалов. 25 мая Худякова по этому делу арестовали на два месяца, обоих содержат в СИЗО.

Преследования создателей “Омбудсмена” начались после того, как проект, освещающий работу правоохранительных органов в России, опубликовал аудиозапись из Новосибирска, на которой руководители полиции города требовали выполнять “план” по штрафам за нарушение карантинного режима. После появления записи несколько высокопоставленных руководителей МВД города написали заявления об отставке.