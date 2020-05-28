Ограничения в Москве будут сняты полностью только после создания вакцины от коронавируса – Собянин

28.05.2020, 16:27, Новости дня

Санитарные нормы и другие ограничения в Москве будет сохраняться до появления вакцины от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

“Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим. Мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижении госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных”,– заявил он в интервью телеканалу “Россия-24”.

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