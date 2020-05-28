Мнение: Воздержитесь от утверждений, что эсэсовцы из “Галичины” не нацисты

28.05.2020, 16:18, Разное

Киевский суд признал незаконными действия Вятровича по реабилитации 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина".

Суд обязял Вятровича и Ко, воздержаться от заявлений, где утверждается, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской.

Также подтверждено, что ее символика на Украине запрещена (что впрочем не мешает украинским нацистам ее носить в публичных местах).

Бужанский на тему решения суда:

Очень большая Победа справедливости, здравого смысла и закона!!!

Только что суд вынес решение по делу, о признании символики эсэсовской дивизии Галичина- нацистской!

Тому самому делу, по которому Вятрович 3 года прятался от суда.

Действия Института Нацпамяти признали незаконными, равно как и демонстрацию символики 14й дивизии ваффен- СС Галичина.

Всё, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев, под рукоплескания местных властей.

Прекрасный финал к 75й годовщине Победы над нацизмом.

Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения!

А за пропаганду нацизма будем сажать.

Не вижу другого пути и не хочу видеть!!!

На деле, как носили, так и будут носить и процесс героизации нацизма на Украине это решение конечно же не остановит. Денацификация осуществляется не решениями судов.