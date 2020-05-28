Мнение: Воздержитесь от утверждений, что эсэсовцы из “Галичины” не нацисты
28.05.2020, 16:18, Разное
Киевский суд признал незаконными действия Вятровича по реабилитации 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина".
Суд обязял Вятровича и Ко, воздержаться от заявлений, где утверждается, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской.
Также подтверждено, что ее символика на Украине запрещена (что впрочем не мешает украинским нацистам ее носить в публичных местах).
Бужанский на тему решения суда:
Очень большая Победа справедливости, здравого смысла и закона!!!
Только что суд вынес решение по делу, о признании символики эсэсовской дивизии Галичина- нацистской!
Тому самому делу, по которому Вятрович 3 года прятался от суда.
Действия Института Нацпамяти признали незаконными, равно как и демонстрацию символики 14й дивизии ваффен- СС Галичина.
Всё, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев, под рукоплескания местных властей.
Прекрасный финал к 75й годовщине Победы над нацизмом.
Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения!
А за пропаганду нацизма будем сажать.
Не вижу другого пути и не хочу видеть!!!
На деле, как носили, так и будут носить и процесс героизации нацизма на Украине это решение конечно же не остановит. Денацификация осуществляется не решениями судов.
Источник: Colonel Cassad
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