Эксперт назвал наиболее востребованных после пандемии специалистов

28.05.2020, 16:16, Новости дня

В ближайшем будущем с возвращением жизни в нормальное русло самыми востребованными окажутся специалисты, которые смогут «конвертировать офлайн в онлайн», сообщил газете ВЗГЛЯД основатель портала по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.ru Алексей Захаров. Он также сказал, людям какой профессии будет сложно найти работу.

«Естественно, наиболее востребованы прямо сейчас медики, и никто с ними тут не сравнится. Но, по сути, во время пандемии коронавируса ничего стратегически не изменилось у людей с высокой квалификацией практически любой профессии. Если квалификация средняя, то начинается большая разница. То есть если бухгалтер со средней квалификацией сейчас потерял работу, то, скорее всего, он по данной профессии работу уже никогда в жизни не найдет», – говорит Захаров.

Он объясняет, что до начала распространения коронавируса нового типа все постепенно переходили на электронный документооборот между компаниями. Специалисты прогнозировали, что за десять лет количество бухгалтеров сократится в десять раз. Ситуация с вирусом автоматически ускорила данный процесс, в связи с чем бухгалтера, которые занимались больше делопроизводством, а не бухгалтерией (акциями, счет-фактурами, отношениями с контрагентами), стали просто не нужны.

«После окончания коронавируса окажется востребованным все, что связано с информационными технологиями, медициной. Также будут особенно нужны специалисты, которые могут офлайн перенести в онлайн», – уверен Захаров.

Эксперт приводит в пример топ-менеджеров интернет-магазина Lamoda, которые перешли на работу в «Магнит». «Масштабы бизнеса несопоставимы, и в любое другое время никто бы не доверил маленькой резиновой лодке «Lamoda» управление океанским лайнером «Магнит». А сейчас такие вещи происходят повсеместно», – говорит Захаров.

«Люди, которые имеют подтвержденный успешный опыт в онлайне, пусть и в небольших по сравнению с офлайновыми историях, уже сейчас становятся востребованы, потому что всем резко понадобилась цифровая трансформация бизнеса, перестройка на массовый переход на работу удаленно и так далее», – подытожил Захаров.

Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института назвали сферу торговли одной из самых перспективных для развития в ситуации с распространением коронавируса. Также они сообщили, что в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.