Грузия импортирует треть электроэнергии из России
28.05.2020, 16:16, Новости дня
Грузия в прошлом году импортировала 1,6 млн киловатт/часов, сообщается в обнародованном в четверг отчете Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По сравнению с позапрошлым годом импорт в целом возрос на 7,8%. 62% импорта было осуществлено из Турции, 32 – из России.
Что касается экспорта электроэнергии, то показатель прошлого года составил 243 млн киловатт/часов, из них в Турцию – 46%, в Россию и в Армению – по 24.
Несмотря на отсутствие между Россией и Грузией дипломатических связей после войны-2008, страны сотрудничают в экономике и гуманитарных сферах.
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