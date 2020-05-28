На Меган Маркл и принца Гарри была совершена атака дронами

28.05.2020, 16:15, Разное

Снимая с себя королевские полномочия, Меган Маркл и принц Гарри наверняка надеялись, что их новый статус принесет им если не полную свободу, то хотя бы покой. Не тут-то было. После того как супруги поселились в Лос-Анджелесе, на них началась настоящая охота – по пятам за ними следовали, разумеется, не с ружьем, а с фотоаппаратами. Впрочем, успехов это папарацци особо не принесло: сделать удалось лишь несколько немногозначительных снимков. Тогда журналисты прибегли к плану Б.

Согласно изданию The Daily Beast, папарацци уже пять раз насылали на дом Меган и Гарри дронов. Об этом говорят полицейские рапорты, оказавшиеся в распоряжении издания. Дроны облетали участок супругов на высоте примерно 6 метров от земли. Им удалось заснять герцога, герцогиню и их годовалого сына Арчи в непринужденной обстановке. Инциденты произошли 9, 19, 20, 21 и 25 мая. Меган предполагает, что дронами управляли журналисты. Теперь это будет выяснять полиция.

Меган Маркл с сыном Арчи

Два года назад, 19 мая 2018-го, весь мир наблюдал за сказкой наяву: принц женился на простолюдинке. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл была, пожалуй, одной из немногих королевских свадеб, которой предшествовало большое количество скандальных новостей. Буквально за три дня до церемонии стало известно, что на ней не будет присутствовать один из ее главных участников – отец Меган, Томас Маркл. Планы пришлось резко менять: в итоге Меган зашла в часовню в одиночестве, а на середине пути ее ждал отец Гарри, принц Чарльз, который и проводил невестку до алтаря.

Скандалы продолжили преследовать пару и после свадьбы, в результате чего Меган и Гарри приняли решение выйти из состава “старших” членов британской королевской семьи и переехать из Великобритании в США. Принц Гарри и Меган Маркл во время их последнего официального выхода в статусе старших членов королевской семьи, 9 марта 2020 года