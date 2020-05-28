На Донбассе от остановки сердца умер командир танковой бригады

28.05.2020, 16:10, Новости дня

28 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков, сообщила в Facebook пресс-служба формирования.

“Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества… Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, – за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа”, – сказано в опубликованном некрологе.

Із сумом повідомляємо, що сьогодні 28 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил перестало битися серце… Posted by 1 окрема танкова Сіверська бригада on Neljapäev, 28. mai 2020

В пресс-службе бригады изданию “Новинарня” уточнили, что Межаков умер от остановки сердца.

Межаков возглавил бригаду в 2019 году. В 2014–2015 годах он был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады.

В 2019 году Межаков за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.