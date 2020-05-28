Россия увеличила золотовалютные резервы

28.05.2020, 16:08, Новости дня

Золотовалютные резервы РФ в период с 15 по 22 мая 2020 года выросли на 0,4% (или на 2,4 млрд долларов) и составили 565,3 млрд долларов, сообщили в Банке России.

Регулятор отмечает, что рост произошел «под воздействием положительной переоценки», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы РФ за апрель выросли на 0,45%, или на 2,539 млрд долларов – до 566,012 млрд долларов.