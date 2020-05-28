Мнение: Грузин пугают Россией

28.05.2020, 16:06, Разное

О том, как образ внешнего врага помогает решать внутренние проблемы хорошо известно всем маленьким государствам на границе с Россией. В частности, речь идет о странах Прибалтики и Грузии.

По известной только им самим причине во время диалога с представителями ЕС, США главы данных государств стараются упомянуть о «российской агрессии» при любом возможном случае. На днях президент Грузии Саломе Зурабишвили в контексте разговора о вступлении страны в ряды членов ЕС вновь высказалась о России, как о враге.

«Проблемы, вызванные пандемией и падением цен на нефть, а также сложившаяся политическая ситуация, могут подтолкнуть Россию к агрессии в отношении соседних стран, чтобы показать свое превосходство за рубежом»

Да, как только Италия ослабла на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией туда сразу же были отправлены военные самолеты РФ…

В очередной раз маленькая, но гордая Грузия в лице ее лидера пытается всеми силами получить помощь от стран Европы, рассказывая об «усиливающейся агрессии» со стороны большого соседа. Мы вам и базы дадим построить и учения проводите сколько угодно, только помогите. Прибалтика довольна ведь выступать полигоном для войск НАТО?.

С каких пор России надо показывать свое превосходство за рубежом – неизвестно. Ведь по словам той же антироссийской прессы, «наш режим» показывает превосходство только внутри государства, а на внешнем фронте он бессилен.



Схожую полемику демонстрирует и весь медийный ресурс Михаила Ходорковского: Россия – бедная, но агрессор.

Так кому верить? Ходорковскому с его «бедной Россией» или президенту Грузии с ее «агрессивной Россией» и реальной угрозой?