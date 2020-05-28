Международные резервы России увеличились к 22 мая до $565,3 млрд

28.05.2020, 16:00, Новости дня

Международные резервы РФ (МРР) увеличились с 15 по 22 мая на $2,4 млрд до $565,3 млрд, сообщает Банк России.

МРР представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России. МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других активов.

В кризисный 2014 г. объем МРР сократился на $125 млрд — с $510,5 млрд на 1 января 2014 г. до $385,46 млрд на 31 декабря 2014 г.

В 2015 г. объем МРР уменьшился на 4,5% (на $17,46 млрд) — с $385,46 млрд на 1 января 2015 г. до $368 млрд на 1 января 2016 г.

Максимальной величины МРР достигли в августе 2008 г. — $598 млрд. В кризис 2008-2009 гг. объем МРР уменьшился до $376 млрд (март 2009 г.).

Между тем Банк РФ купил в марте 300 тыс. тройских унций золота (почти 9 тонн). Объем монетарного золота в составе МРР достиг к 1 апреля 73,9 млн унций (2299 тонн). К 1 марта показатель составлял 73,6 млн унций (2289 тонн). Таким образом, запасы золота в МРР увеличились в марте на 0,4%.

Стоимость золота в МРР выросла в марте на 0,1% до $119,84 млрд (21,3% объема МРР).

Всего в I квартале ЦБ купил 900 тыс. унций золота (28 тонн). Доля золота в составе МРР выросла на 1,2%, стоимость — на 8,6%.