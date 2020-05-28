 

Ограничительные меры из-за COVID-19 в Архангельской области продлят до 10 июня

28.05.2020, 16:00, Новости дня

В Архангельской области ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлят до 10 июня. Об этом сообщает ГТРК "Поморье" со ссылкой врио главы региона Александра Цыбульского.

"Мы провели заседание оперштаба. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора снимать действующие ограничения пока рано, скорее всего они будут продлены до 10 июня. В Северодвинске была вспышка. Сейчас она локализована. Ситуация под контролем", — заявил Александр Цыбульский.

За прошедшие сутки в Поморье выявили 101 новый случай коронавируса. Общее количество инфицированных составляет 1684 человека. 495 пациентов выписаны домой. В реанимации сейчас находится 21 человек, 11 — подключены к аппаратам ИВЛ.



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