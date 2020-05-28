От Гонконга до Миннесоты: идет схватка Китая и США за место в глобальном мире

28.05.2020, 16:00, Новости дня

Ситуации с беспорядками в Миннеаполисе и Гонконге совершенно разные, их нельзя сравнивать. В Америке – это расовый конфликт, а в Китае – история политическая.

Об этом в эфире программы "60 минут" сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он пояснил, в Миннесоте произошел конфликт на расовой почве, который давно уже зрел в США. В Штатах полиция регулярно убивает афроамериканцев и делает это совершенно сознательно. По словам политика, причина состоит в том, что главный источник преступности в Америке – это представители афроамериканского населения.

"Такие действия полиции являются абсолютно незаконными и неоправданными. Но, скорее всего, как обычно это происходит в США, бунт будет успокоен и полицейских не накажут", — считает Пушков.

Однако в Гонконге, на его взгляд, принципиально другая ситуация — политическая. Столкновения происходят относительно полномочий центрального правительства и Гонконга. Последний хочет сохранить максимальную степень автономии.

"А Пекин говорит, мы сохраняем статус во всем, кроме вопросов национальной безопасности», — добавил сенатор.

При этом Пушков отметил, что Вашингтон в Гонконге проводит совершенно неконструктивную политику. Гонконг – китайская территории, и США это признают. Но в американском Конгрессе по этому поводу готовится очередной набор санкций.

"Угрожая санкциями, Помпео и Трамп занимаются прямым вмешательством во внутренние дела Китая, и Китай уже отверг этот подход", — подчеркнул он.

Политик считает, что гонконгскому населению, борющемуся за то, что они считают своими правами, такая американская позиция ничем не поможет.

"А для Китая это становится принципиальным вопросом и теперь они точно проведут новое законодательство в жизнь", — уверен Пушков.

По его мнению, вряд ли США так уж заботят права населения Гонконга, дело здесь вовсе не в этом. Американцы пытаются лоббировать свои интересы, опираясь на большое количество недовольных политикой Китая.

"Гонконг сейчас – это состязание в крепости силы и воли между США и Китаем. Помпео важно наклонить Китай, нагнуть его. Идет схватка за место США и Китая в глобальном мире, и надо показать, что Соединенные Штаты сильнее. Вот для чего выбрана эта точка приложения американских сил", — заключил сенатор.